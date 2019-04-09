2019-04-09T14:32:50+03:00
Происшествия

«Родился в рубашке» В Соликамске полуторагодовалый малыш выпал из окна пятого этажа и выжил

Он жив, находится в больнице
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Олег ЗОЛОТО
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Несчастный случай произошел в Соликамске 6 апреля. Полуторагодовалый мальчик оставался один с папой дома. Отец поставил окно на проветривание и на минуту отвлекся. Малыш залез на диван, оттуда на подоконник и выпал из окна пятого этажа. К счастью, он выжил и находится сейчас в больнице.

В пресс-службе краевой полиции нам подтвердили информацию об инциденте.

- Сейчас проводится проверка, - сообщили в ведомстве. – Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Также в ведомстве добавили, что семья благополучная. На учете не состояла.

Ранее мы писали, что в Березниках из-за неправильного лечения ребенку пришлось делать операцию. Врача-педиатра лишили премии, а ребенка отправили на лечение в краевую больницу. На протяжении долгого времени ЛОР-врачи назначали ребенку лекарства без лабораторных исследований. При этом, ребенку становилось хуже. А после обследования в Перми выяснилось, что у ребенка запущенная форма ЛОР-заболевания, требующая оперативного вмешательства, а также гайморит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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