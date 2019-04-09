2019-04-09T11:03:59+03:00
Общество

Пермский ученый открыл 9 новых видов комаров, которые могут переносить холода

Свое открытие доцент кафедры зоологии ПГНИУ Андрей Крашенинников сделал на архипелаге Земля Франца-Иосифа
Константин КЯКИНЕН
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фото: сайт ПГНИУфото: сайт ПГНИУ
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Ученый Пермского университета Андрей Крашенинников обнаружил 9 новых видов комаров. Все найденные комары-звонцы интересны тем, что могут существовать при минусовых температурах. Свое открытие доцент кафедры зоологии беспозвоночных и водной экологии ПГНИУ сделал на архипелаге Земля Франца-Иосифа на берегу Северного Ледовитого океана.

Ранее был описан только один вид этих насекомых, найденный еще в 1933 году. Комары-звонцы отличаются от известных нам комаров. Взрослые особи не питаются, кормятся только личинки.

- Считалось, что на архипелаге наземные экосистемы бедны, - комментирует находку ученый. - Однако в ходе работ на территории островов обнаружены новые виды, проживающие в пресных водоемах. Основной группой животных, населяющих эти воды, являются комары-звонцы. Ими питаются птицы во время гнездования на архипелаге. Комары являются важнейшим элементом экосистемы.

- Организм этих насекомых содержит трегалозу, глицерин и другие многоатомные спирты, - добавил ученый. - Эти соединения позволяют полностью вмерзать в лед, сохраняя жизнеспособность, чтобы весной пробудиться.

Пермский ученый проводит работы в Северном полушарии планеты проводятся с 2012 года. За этот период был исследован почти весь бассейн Баренцева моря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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