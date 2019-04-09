2019-04-09T07:41:52+03:00
Происшествия

«Автомобиль обнаружен в тундре». Полиция ищет дальнобойщика из Прикамья, который исчез в августе прошлого года

43-летний Иван Колобов пропал в Ямало-Ненецком районе
Константин КЯКИНЕН
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Полицейские Ямало-Ненецкого АО просят помощи в розыске пропавшего в августе водителя «Камаза» Ивана Колобова. Его автомобиль был обнаружен в 50 метрах от трассы в лесотундровой местности.

Уроженец деревни Горшки Пермского района выехал 15 августа прошлого гола на служебном грузовике из поселка Пурпе по направлению Тарасовское-Харампурское месторождение и до настоящего времени его местонахождение не известно.

В день исчезновения Иван Колобов был одет в толстовку темного цвета, либо темно-синюю кофту в широкую полоску, черную кепку, черное спортивное трико с белыми лампасами, черные мокасины либо сланцы черного цвета.

- Мужчина ростом 174 см, на левом предплечье татуировка в виде морды тигра, на одном из пальцев руки татуировка-надпись, - уточнили в пресс-службе УМВД России по ЯНАО.

Всех, кому известно местонахождение мужчины, просят позвонить в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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