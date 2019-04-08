В Березниках из-за неправильного лечения ребенку пришлось делать операцию
К детскому омбудсмену Прикамья Светлане Денисовой обратилась мама ребенка из Березников. Она рассказала, что они лечились в березниковской детской поликлинике. На протяжении долгого времени ЛОР-врачи назначали ребенку лекарства без лабораторных исследований. При этом, ребенку становилось хуже. А после обследования в Перми выяснилось, что у ребенка запущенная форма ЛОР-заболевания, требующая оперативного вмешательства, а также гайморит.
Светлана Денисова направила информацию в адрес директора территориального Фонда обязательного медицинского страхования и в министерство здравоохранения Прикамья.
- В ходе проверки выявлены нарушения организации диспансерного наблюдения пациента с хронической патологией ЛОР-органов, а также нарушения в оформлении медицинской документации, требований назначения лекарственных препаратов, - сообщили в пресс-службе детского омбудсмена.
Участковый врач-педиатр лишен стимулирующих выплат, а к Березниковской городской поликлинике будут применены финансовые санкции.
Ребенку выдано направление на консультацию врача-ЛОР в краевую детскую клиническую больницу, кроме этого ребенок получил консультацию ортодонта, которая также была показана при его заболевании.
ИСТОЧНИК KP.RU