В Березниках из-за неправильного лечения ребенку пришлось делать операцию

СЕГОДНЯ 09:39 2019-04-08T10:32:27+03:00

Врача-педиатра лишили премии, а ребенка отправили на лечение в краевую больницу

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К детскому омбудсмену Прикамья Светлане Денисовой обратилась мама ребенка из Березников. Она рассказала, что они лечились в березниковской детской поликлинике. На протяжении долгого времени ЛОР-врачи назначали ребенку лекарства без лабораторных исследований. При этом, ребенку становилось хуже. А после обследования в Перми выяснилось, что у ребенка запущенная форма ЛОР-заболевания, требующая оперативного вмешательства, а также гайморит.

Светлана Денисова направила информацию в адрес директора территориального Фонда обязательного медицинского страхования и в министерство здравоохранения Прикамья.

- В ходе проверки выявлены нарушения организации диспансерного наблюдения пациента с хронической патологией ЛОР-органов, а также нарушения в оформлении медицинской документации, требований назначения лекарственных препаратов, - сообщили в пресс-службе детского омбудсмена.

Участковый врач-педиатр лишен стимулирующих выплат, а к Березниковской городской поликлинике будут применены финансовые санкции.

Ребенку выдано направление на консультацию врача-ЛОР в краевую детскую клиническую больницу, кроме этого ребенок получил консультацию ортодонта, которая также была показана при его заболевании.

ИСТОЧНИК KP.RU