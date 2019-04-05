В середине мая в Перми начнут ремонтировать дороги

СЕГОДНЯ 07:42 2019-04-05T07:42:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Как только позволит погода – наступят устойчивые положительные температуры – в Перми начнется дорожный ремонт. Приблизительно с середины мая.

Подрядные организации будут определены уже в конце апреля.

Любой желающий может стать общественным инспектором и контролировать ход работ.

- В настоящее время объявлен прием в общественные инспекторы, их обучением займутся сотрудники МКУ «Пермблагоустройство» и министерства транспорта Пермского края, - рассказал председатель комиссии по общественному контролю при Общественной палате Пермского края Михаил Борисов. - Жители города, видя активность со стороны общественников, сами подключаются к контролю с помощью портала «Управляем вместе». Подробную информацию все желающие стать общественными инспекторами могут получить по телефону 202-54-56.

В первую очередь, будут отремонтированы участки улиц Локомотивная, Малкова, Энгельса, Встречной, Оверятской, Ушакова, Луначарского, 25 Октября, Пермской, Пушкарской, Смирнова, 4-я Линия, Гайвинская, 1-й Красноармейской, Бродовское кольцо, Суханова, Чернышевского и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU