2019-04-04T15:54:44+03:00
Общество

В Прикамье восемь человек заболели корью в этом году

Трое из них приехали из Грузии
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Олег УКЛАДОВ
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Роспотребнадзор Прикамья предупреждает, что в Украине и Грузии растет число заболевших корью.

В Пермском крае в 2019 году зарегистрировано 8 случаев заболевания корью. Все заразившиеся были не привиты. Кроме того, трое заболевших в период возможного заражения выезжали в Грузию.

В Европейском регионе регистрируется рост заболеваемости корью, наиболее пострадавшие страны – Украина и Грузия.

С 1 апреля по 1 октября в Пермском крае кампания по иммунизации против кори лиц, не болевших корью и непривитых своевременно в рамках национального календаря профилактических прививок. За счет средств краевого бюджета выделены средства для закупки противокоревой вакцины.

- Работодателям, привлекающим к трудовой деятельности иностранных граждан, необходимо обеспечить проведение иммунизации против кори сотрудников, не имеющих прививок или сведений о прививках против кори, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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