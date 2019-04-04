2019-04-04T08:01:44+03:00
Общество

В Перми на следующей неделе откроются 17 пунктов выдачи сертификатов в детские лагеря

По вопросам организации отдыха детей можно обращаться в департамент социальной политики
Константин КЯКИНЕН
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фото: пресс-служба администрации Пермифото: пресс-служба администрации Перми
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8 апреля в Перми откроются пункты выдачи сертификатов в загородные и санаторно-оздоровительные детские лагеря. Всего их будет 17. Пермяки могут обратиться в любой из них, независимо от места регистрации.

В департаменте социальной политики администрации Перми напоминают, что бюджет может компенсировать часть расходов на оплату стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и санатории или выдать сертификат на посещение на оздоровление и отдых детей. При этом, поддержка для детей, проживающих в семьях со среднемесячным доходом семьи, превышающим трехкратную величину прожиточного минимума, не предоставляется.

Важно отметить, что передать сертификат представителю лагеря необходимо в течение 15 дней со дня его получения, иначе он будет аннулирован, а право на поддержку утрачено.

Напомним, отправить ребенка в лагерь досуга и отдыха или в лагерь палаточного типа в этом году можно без получения сертификата.

Прием заявлений на компенсацию продлится на месяц дольше, до 31 июля. По вопросам организации отдыха детей и оздоровления следует обращаться в департамент социальной политики по адресу: улица Газеты Звезда, 9, кабинет №11, либо по телефонам: 236-15-54, 236-12-14.

ИСТОЧНИК KP.RU

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