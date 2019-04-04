В Прикамье коммунальщики заплатят за отключение горячей воды на месяц

СЕГОДНЯ 07:37 2019-04-04T07:37:22+03:00

Ограничения в подаче горячей воды не были связаны с аварийной ситуацией

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Двое жителей Кунгура обратились в суд с иском к ООО «Тимсервис», которое на месяц отключили горячую воду. Они попросили взыскать компенсацию морального вреда, штраф и судебные расходы.

Как следует из материалов дела, ежегодный профилактический ремонт и период прекращения подачи горячей воды в многоквартирном доме был определен с 1 по 14 июня 2018 года. Тем не менее, горячая вода в квартирах жильцов была отключена также с 29 августа по 21 сентября 2018 года. Это является нарушением закона, поскольку период отключения не должен превышать 14 суток.

сС29 августа по 21 сентября 2018 года средняя температура поставляемой горячей воды составила около 35 градусов, тогда как по действующим нормам и требованиям температура горячей воды должна быть 60-75 градусов, сообщили в пресс-службе краевого суда.

Суд решил, что проводимые ремонтные работы не связаны с угрозой возникновения аварийной ситуации. Поэтому Кунгурский городской суд удовлетворил требования о взыскании компенсации морального вреда, штрафа и судебных расходов. Пермский краевой суд с решением суда первой инстанции согласился и оставил его без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU