2019-04-03T19:16:04+03:00
Происшествия

Пермячку осудили за липовый больничный

Женщина купила листок нетрудоспособности в интернете
Вероника РАНГУЛОВА
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Приговор суда - 300 часов обязательных работПриговор суда - 300 часов обязательных работФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Мировом суде Орджоникидзевского района Перми осудили женщину по статье "Использование заведомо подложного документа".

Как рассказали в краевой прокуратуре, сотрудница ООО "Камский кабель" в августе и октябре прошлого года несколько дней отсутствовала на рабочем месте. Опасаясь увольнения, женщина купила в Интернете липовые листки нетрудоспособности, которые подтверждают освобождение ее от работы в связи с нахождением на больничном.

Заведомо ложные документы пермячка предъявила своему работодателю - в качестве документов, подтверждающих уважительную причину ее прогулов.

Афера вскрылась, и предприятие обратилось в суд. В итоге женщину признали виновной и назначили ей наказание - 300 часов обязательных работ.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Тем временем, в Прикамье осудили молодого парня, который обокрал магазин - унес продукты почти на 4 тысячи рублей.

Суд назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% от заработной платы в доход государства. Кроме того, он долен заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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