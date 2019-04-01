Чемпионат страны по тайскому боксу в Перми собрал рекордное число участников

СЕГОДНЯ 05:51 2019-04-01T05:51:21+03:00

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В Перми 350 спортсменов из 46 регионов страны принимали участие в чемпионате и первенстве страны по тайскому боксу. Пермский край представляла команда из 12 бойцов. В соревнованиях среди юниоров 16-17 лет Константин Шахтарин занял 2 место в категории 57 кг и Игорь Селезнев стал третьим в весе 91 кг. Среди мужчин отличился Андрей Васев, он завоевал «бронзу» в весе 54 кг.

- Я считаю, что в Перми прошел один из самых лучших чемпионатов России, все было организовано на очень высоком уровне, - подвел итоги соревнований обладатель пояса чемпиона мира по боксу по версии WBC в первом тяжелом весе, чемпион мира по тайскому боксу Григорий Дрозд. - Рекордное количество участников в этом году сделало турнир настолько масштабным. Каждый регион привез своих лидеров, и поединки получились очень интересными.

Многократный чемпион мира и Европы по тайскому боксу, пятикратный чемпион мира по версии GLORY Артем Вахитов отметил, что в Перми растут хорошие бойцы.

В течение 5 дней титулы сильнейших оспаривали более 350 спортсменов из 46 регионов страны. И это самое большое представительство за всю историю проведения главных стартов страны.

- В Пермском крае тайский бокс несколько позже начал развиваться и благодаря таким турнирам, благодаря популяризации чемпионата, я думаю, многие жители приведут своих детей заниматься, и через 2-3 года ребята из Перми попадут в сборную страны, чтобы участвовать в международных стартах, - заявил Вахитов.

ИСТОЧНИК KP.RU