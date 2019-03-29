2019-03-29T14:11:59+03:00
Происшествия

В Перми умер известный историк и археолог Андрей Мельничук

Андрею Федоровичу было всего 65 лет
Константин КЯКИНЕН
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Андрей Федорович Мельничук/фото с личной страницы Григория ГоловчанскогоАндрей Федорович Мельничук/фото с личной страницы Григория Головчанского
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- Умер Андрей Фёдорович Мельничук, - сообщил сегодня на своей страничке в Фейсбуке руководитель Камской археологической экспедиции Григорий Головчанский.

Для выпускников, коллег это известие стало громом среди ясно неба. «Истфак уже никогда не будет прежним», - правильно заметил один из них.

Андрей Федорович окончил исторический факультет Пермского государственного университета в 1994 году. В том же году стал преподавателем кафедры древней и новой истории России. С 1995 по 2001 год он руководил Камской археологической экспедиции, затем стал научным консультантом КАЭ.

Андрей Мельничук— автор более 100 статей, посвященных проблемам археологии разных периодов древней истории Пермского края, биографиям местных археологов. Под руководством Андрея Мельничука проводились исследования памятников средневековья и нового времени на территории Перми, Березников, Соликамска, Чердыни.

Андрею Федоровичу было всего 65 лет. Редакция «КП в Перми» выражает соболезнования родным и близким ученого.

Напомним, что 11 ноября 2018 года из жизни ушел Григорий Николаевич Чагин – еще одна легенда исторического факультета ПГНИУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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