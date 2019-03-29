В самом зрелищном поединке чемпионата по тайскому боксу в Перми сойдут лучшие бойцы муай-тай и MMA

СЕГОДНЯ 11:38 2019-03-29T11:38:04+03:00

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В Перми продолжается чемпионат России по тайскому боксу. С 29 марта «охоту» за чемпионством начинают мужчины в полутяжелой, тяжелой, и супертяжелых весовых категориях. В категории свыше 91 кг встретятся Александр Гринчук из Амурской области и Руслан Магомедов, выступающий за Республику Дагестан. Противостояние чемпиона России по тайскому боксу, чемпиона СНГ по кикбоксингу, успешно выступавшего в кикбоксерском промоушене «Бои по правилам TNA» и Руслана Магомедова – бойца, за плечами которого успешные выступления на турнирах ведущей в мире организации смешанных единоборств UFC, ожидается орчень упорным и интересным.

Транслироваться самый зрелищный поединок турнира будет на официальном канале ФТБР в Ютуб в 13 часов по пермскому времени.

А 31 марта в 12 часов в спорткомплексе им. Сухарева состоится фото- и автограф сессия с чемпионом мира по версии GLORY Артемом Вахитовым, а также чемпионом мира по боксу по версии WBC Григорием Дроздом.

Напомним, что турнир в Перми стал рекордным - порядка 400 участников съехались со всей страны. Чемпионат и первенство России являются отборочными. По их итогам будет сформирована сборная страны для участия в чемпионате мира по тайскому боксу, который пройдет в июле в Бангкоке.

ИСТОЧНИК KP.RU