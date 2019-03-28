В Перми вновь начали строить набережную

СЕГОДНЯ 18:13 2019-03-28T18:13:52+03:00

В этом сезоне там создадут зоны семейного отдыха и спорта

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- С началом сезона на набережной Камы возобновилось строительство, - написал в Инстаграме глава Перми Дмитрий Самойлов.

Сейчас на участке от Соборной площади до «Порта Пермь» уже начались работы по устройству фундаментов под детскую площадку. Как напомнил мэр, на участке от интеллектуального кафе до Коммунального моста будет размещена зона семейного отдыха с детской площадкой. А участок от Коммунального моста до «Порта Пермь» отведен под занятия спортом, там построят спортивную и воркаут площадки, а также проложат беговую дорожку.

- В течение этого строительного сезона на участке от Соборной площади до Коммунального моста будут установлены детская площадка, теплая комната матери и ребенка, проведено обустройство тротуаров, высажены деревья и оборудованы малые архитектурные формы, - сообщил глава города.

Как рассказали в городской администрации, в прошлом году с набережной были убраны аварийные, больные деревья. Взамен здесь будет высажено 236 крупномерных деревьев: сосен, елей, берез, ив, яблонь и ясеней.

ИСТОЧНИК KP.RU