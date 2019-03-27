2019-03-27T13:58:09+03:00
Общество

В Прикамье с 1 июня начнут вручать «Подарок новорожденному»

В коробке будет все самое необходимое для малыша
Константин КЯКИНЕН
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фото: сайт губернатора Пермского краяфото: сайт губернатора Пермского края
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В Прикамье с 1 июня родители новорожденных будут получать подарочный набор со всем необходимым. Краевые власти намерены закупить 27 тысяч подарочных наборов. На это предусмотрено более 74 млн рублей. Подведение итогов аукциона назначено на 22 апреля текущего года

В коробке с символикой Пермского края родители найдут комплект постельного белья, пеленки, одеяла, полотенца для купания, открытки. Также будут вручаться памятный сувенир и брошюра для родителей. Закупку на приобретение подарочных наборов объявило Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края.

По словам заместителя министра социального развития Прикамья Надежды Подьяновой, состав «Подарка новорожденным» не является окончательным. В следующем году он может быть скорректирован в соответствии с пожеланиями жителей края.

Вручать памятную коробку с детскими принадлежностями будут в органах ЗАГС. Всю необходимую информацию можно получить в Министерстве социального развития Пермского края по телефону 8 (342) 217 77 46, в территориальных отделах социальной защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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