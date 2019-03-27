В Березниках накрыли подпольный цех по производству паленого алкоголя

СЕГОДНЯ 11:11 2019-03-27T11:11:11+03:00

Он располагался в заброшенном здании по Чургановскому шоссе

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Березниковские полицейские пресекли деятельность подпольного цеха по производству алкоголя. Изготовление спиртосодержащей продукции осуществлялось в одном из заброшенных зданий по Чуртановскому шоссе в Березниках.

В ходе обысков оперативники обнаружили и изъяли свыше 36 тысяч литров немаркированной и свыше 5 тысяч литров маркированной алкогольной продукции на сумму не менее 5 млн. рублей. В цехе подделывали коньяк, виски, водку известных марок, которые пользуются спросом у населения, сообщили в краевой полиции. Также стражами порядка изъяты производственное оборудование и денежные средства в сумме свыше 100 тысяч рублей.

Полицейские задержали трех подозреваемых – 58-летнего, 34-летнего и 32-летнего жителей Березников. Возбуждено уголовное дело статье производство и хранение немаркированной алкогольной продукции. Назначены физико-химические экспертизы. В настоящее время устанавливаются места сбыта и другие лица, причастные к нгезаконному обороту алкоголя. Расследование продолжается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/699534" frameborder="0"></iframe> В Березниках накрыт цех производства поддельного алкоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU