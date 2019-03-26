Новым прокурором Перми стал Виталий Дымолазов
25 марта приказом Генерального прокурора РФ Дымолазов Виталий Сергеевич назначен прокурором Перми.
Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, Виталий Дымолазов служит в органах прокуратуры с 2003 года.
- Ранее замещал должности помощника, старшего помощника прокурора Пермской транспортной прокуратуры, прокурора отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов, прокурора Березниковской и Пермской межрайонной природоохранных прокуратур, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
В ведомстве добавили, что с 2013 года Виталий Дымолазов занимал должность начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пермского края.
ИСТОЧНИК KP.RU