Новым прокурором Перми стал Виталий Дымолазов

СЕГОДНЯ 19:09 2019-03-26T19:15:18+03:00

Он служит в органах прокуратуры с 2003 года

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25 марта приказом Генерального прокурора РФ Дымолазов Виталий Сергеевич назначен прокурором Перми.

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, Виталий Дымолазов служит в органах прокуратуры с 2003 года.

- Ранее замещал должности помощника, старшего помощника прокурора Пермской транспортной прокуратуры, прокурора отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов, прокурора Березниковской и Пермской межрайонной природоохранных прокуратур, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

В ведомстве добавили, что с 2013 года Виталий Дымолазов занимал должность начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пермского края.

ИСТОЧНИК KP.RU