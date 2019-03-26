2019-03-26T15:23:48+03:00
Общество

«Факты хищения не подтвердились». На Кунгурском машзаводе хотят возобновить производство

Кунгурская полиция проводить проверку
Константин КЯКИНЕН
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фото: сайт Кунгурского машиностроительного заводафото: сайт Кунгурского машиностроительного завода
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Краевые власти следят за ситуацией вокруг Кунгурского машзавода. Во время рабочего визита представителей правительства и администрации губернатора были осмотрены производственные цеха.

На заводе присутствует производственное оборудование, входящее в имущественный комплекс предприятия. Исключение составил литейный цех завода, в котором имеются следы демонтажа металлических деталей. Как поясняют представители регионального Минпромторга, подтверждения хищения не зафиксировано, объект находится под охраной частного предприятия «ВИТЯЗЬ». Демонтаж оборудования на территории предприятия не осуществляется. Тем не менее, кунгурская полиция проводит доследственную проверку.

Сейчас Дмитрий Кормщиков выкупил право требования основного кредитора завода ООО «СБК Геофизика». В результате сделки ему перейдет часть имущества Кунгурского машиностроительного завода.

Во время обсуждения ситуации на заводе с зампредом правительства края Алексеем Чибисовым Дмитрий Кормщиков уверил, что заинтересован в восстановлении производства на заводе.

Тем временем, по информации Центра занятости населения Кунгура, работники встали на учёт, им назначены и выплачиваются пособия. Желающим трудоустроиться в другое место подбираются специальности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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