Солистка Пермского театра оперы и балета Надежда Павлова стала Заслуженной артисткой РФ

СЕГОДНЯ 06:24 2019-03-26T06:24:45+03:00

Павлова призналась, что этой награде больше рады ее родители

Изменить размер текста: A A

25 марта солистке Пермского театра оперы и балета им. Чайковского Надежде Павловой глава Прикамья Максим Решетников вручил удостоверение и знак «Заслуженный артист Российской Федерации». Надежду Павлову смело можно называть одной из самых ярких российских оперных певиц нового поколения. Только в Пермском театре оперы и балета она сумела создать 17 блистательных ролей.

- Я безусловно рада этой награде, - отметила виновница торжества. - Примечательно, что награда вручена в День работника культуры, в Год театра в России. Больше меня, наверное, этой награде рады мои родители. Для них это большая гордость.

Кроме того, благодарности министра культуры Российской Федерации удостоен генеральный директор краевого учреждения культуры «Пермская синематека» Павел Печенкин. Почетная грамота Правительства Пермского края вручена руководителю Академического женского хора студентов педуниверситета, профессору кафедры вокально-хорового и инструментального исполнительства ПГГПУ Ларисе Петровой. Она посвятила музыкальной культуре края практически всю жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU