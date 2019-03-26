2019-03-26T05:59:37+03:00
Спорт

В Пермь приедет чемпион мира по боксу среди профессионалов Григорий Дрозд

Он поддержит участников чемпионата России по тайскому боксу, который пройдет в Перми
Константин КЯКИНЕН
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фото:https://www.instagram.com/grigory_drozd/фото:https://www.instagram.com/grigory_drozd/
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Одним из самых значимых событий в спортивной жизни Прикамья станет чемпионат России по тайскому боксу. Пройдет он в СК имени Сухарева с 27 по 31 марта. Участие в нем примут порядка 400 спортсменов из более чем 40 регионов России.

Лучшие бойцы страны сразятся не только за медали чемпионата, но и за место в национальной сборной команде. Мужская и женская сборная отправится в июле на чемпионат мира IFMA в Таиланд, юниорская – в сентябре на первенство мира IFMA в Турцию.

В Пермь поддержать спортсменов приедет обладатель пояса чемпиона мира по боксу по версии WBC в первом тяжелом весе, чемпион мира по тайскому боксу Григорий Дрозд.

- Я был в Перми три раза, последний – в декабре на «Muaythai Factory», - отметил прославленный спортсмен. - Очень рад приехать вновь. Тем более, в Перми пройдет самый ответственный старт для российских тайбоксеров. Это возможность для того, чтобы доказать всей стране, что ты являешься лучшим бойцом в своей весовой категории. Если кто-то мечтает о больших достижениях, то надо входить в сборную и защищать флаг страны на международных турнирах.

Ожидается, что титулованный боксер примет участие в церемонии открытия чемпионата и первенства России, которая состоится 27 марта в 17 часов в СК им. Сухарева. Финальные поединки пройдут 30-31 марта. Вход на соревнования свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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