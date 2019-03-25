2019-03-25T16:27:59+03:00
Звезды

В театре «У Моста» поставили «Крошку Цахес»

Премьера спектакля по сказке Гофмана состоится 30 марта
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: театр "У Моста"Фото: театр "У Моста"
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Художественный руководитель театра «У Моста» Сергей Федотов вновь обратился к классической мистике. 30 марта в театре состоится премьера сказки для взрослых «Крошка Цахес».

Сказочная повесть, написанная Эрнстом Теодором Амадеем Гофманом 200 лет назад, рисует нам портрет любого общества во все времена.

Крошка Цахес – малыш-уродец, которого пожалела фея. Она прониклась к нему состраданием и наградила волшебной силой. Но все оборачивается не так, как в доброй сказке. Малыш благодаря своей колдовской ауре в присутствии талантливых, мудрых и благородных людей мгновенно именуется совершенством, как будто выкрадывая из них силу. Все хорошее, произошедшее или произнесенное в присутствии Цахеса, приписывается ему. А его гадкие поступки, совершенные им специально, приписываются тем самым благородным людям и настоящим творцам.

И благодаря поддержке большинства, зло и несправедливость торжествуют, а добро и правда терпят поражение.

Премьерные спектакли состоятся 30 и 31 марта в 18.00, 1 апреля в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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