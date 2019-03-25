МЧС Прикамья предупреждает о сильном мокром снеге и гололедице

СЕГОДНЯ 14:13 2019-03-25T15:31:52+03:00

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Зима не собирается сдавать свои права. МЧС России по Пермскому краю предупреждает жителей региона об ухудшении погоды, особенно на севере Прикамья. Так, по прогнозам Пермского гидрометцентра, 25 и 26 марта на территории региона ночью пойдет мокрый снег с дождем. Причем, на севере края он будет сильным. Также в отделенных районах возможны отложения мокрого снега. Днем в большинстве регионов также ожидаются осадки, из-за чего на дорогах появится гололедица. Ветер будет западный, юго-западный, порывами до 18 метров в секунду.

Водителей просят по возможности отложить дальние поездки.

- При следовании на дальние расстояния возьмите с собой дополнительный комплект сухой теплой одежды, обуви. – рекомендуют спасатели. - При затруднениях движения на дорогах, избегайте поездок в этих направлениях, выбирайте пути объезда заторов. Будьте внимательны и осторожны!

ИСТОЧНИК KP.RU