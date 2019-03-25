2019-03-25T08:25:31+03:00
Общество

«Готовьте документы». В Перми пункты выдачи сертификатов в детские лагеря откроются в апреле

Пермякам напоминают о необходимости подготовки пакета документов
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пункты выдачи сертификатов на оздоровление и отдых детей в загородных и санаторно-оздоровительных лагерях планируются открыть в первой декаде апреля, сообщили в мэрии.

Как и в прошлом году, выдача сертификатов на отдых детей будет организована только в загородные и санаторно-оздоровительные лагеря, а отдых детей в лагерях досуга и отдыха, а также палаточного типа организуется в Перми без использования сертификата.

В департаменте социальной политики администрации Перми напоминают родителям о необходимости подготовить пакет документов для получения сертификата. Он зависит от социального статуса или среднемесячного дохода семьи.

- Отметим, что бюджетная поддержка для детей, проживающих в семьях со среднемесячным доходом семьи, превышающим трехкратную величину прожиточного минимума, не предоставляется, - сообщили в департаменте. Для удобства родителей создан «Навигатор детских лагерей», который размещен на сайте «Пермские каникулы». Здесь можно ознакомиться с программами смен и выбрать лагерь, который работает с сертификатами.

Пакет необходимых документов можно найти в разделе социальная сфера сайта администрации Перми.

По вопросам организации отдыха детей и оздоровления следует обращаться в департамент социальной политики по адресу: улица Газеты Звезда, 9, кабинет №11, либо по телефонам: 236-15-54, 236-12-14.

Пошаговый алгоритм получения и использования сертификата можно найти здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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