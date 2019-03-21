2019-03-21T07:10:12+03:00
Спорт

В Пермь приедет легендарный хоккеист

Он посетит матчи юных хоккеистов на призы турнира «Золотая шайба»
Константин КЯКИНЕН
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фото: минспорта Пермского коаяфото: минспорта Пермского коая
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22 марта в Пермь приедет двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира Сергей Макаров. В Фестивальном доме будет организована его встреча с участниками турнира «Золотая шайба» и жителями города. Начало в 14 часов. Легендарный хоккеист также посетит матчи с участием юных игроков.

Тем временем, в рамках Финальных соревнований среди юных хоккеистов «Золотая шайба» Пермский край посетил олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, вратарь сборной СССР по хоккею Владимир Мышкин. Он встретился с участниками турнира в Доме хоккея, который открыл свои двери в самом центре Перми. Здесь расположилась выставка истории Прикамского хоккея и «Золотой шайбы». Кстати, региональный клуб в этом году отмечает свое 10-летие. Владимир Мышкин привез пермякам подарок – фотографию со своего финального матча «Золотой шайбы», с которого и началась его спортивная карьера.

В решающую стадию вышли 16 команд-победителей группового этапа. К сожалению, прикамские команды не смогли выйти в плей-офф. Обладатель почетного трофея сезона 2018-2019 определится 23 марта. Решающая игра состоится в УДС «Молот» в 16:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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