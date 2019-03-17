Жителя Перми судили за то, что он убрал в ванной полотенцесушитель

СЕГОДНЯ 15:30 2019-03-17T15:30:34+03:00

Его дело рассматривали даже в краевом суде

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В одной из пермских многоэтажек житель сделал ремонт в ванной комнате и срезал полотенцесушитель, которым он не пользовался.

После этого в доме пропала горячая вода. Соседи уверяли, что именно эта переделка привела к тому, что в их квартирах «пересохли» горячие краны.

Председатель ТСЖ потребовал восстановить полотенцесушитель. Однако хозяин отказался, уверяя, что пропажа воды в доме никак не связана со срезанным полотенцесушителем.

Дело дошло до суда. Чтобы разрешить спор, судья распорядился провести строительно-техническую экспертизу.

- Согласно экспертному заключению, при проектировании переделок в ванной комнате не были выполнены гидравлические и иные расчеты, в результате чего при действующей схеме подключения образуется воздушная пробка, которая не позволяет заполнить систему горячей водой, - сообщили в краевом суде.

Суд обязал ответчика восстановить в прежнем виде стояк горячего водоснабжения ванной комнаты. Тот попытался обжаловать этот вердикт в краевой инстанции, но это ему не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU