Жителя Перми судили за то, что он убрал в ванной полотенцесушитель
В одной из пермских многоэтажек житель сделал ремонт в ванной комнате и срезал полотенцесушитель, которым он не пользовался.
После этого в доме пропала горячая вода. Соседи уверяли, что именно эта переделка привела к тому, что в их квартирах «пересохли» горячие краны.
Председатель ТСЖ потребовал восстановить полотенцесушитель. Однако хозяин отказался, уверяя, что пропажа воды в доме никак не связана со срезанным полотенцесушителем.
Дело дошло до суда. Чтобы разрешить спор, судья распорядился провести строительно-техническую экспертизу.
- Согласно экспертному заключению, при проектировании переделок в ванной комнате не были выполнены гидравлические и иные расчеты, в результате чего при действующей схеме подключения образуется воздушная пробка, которая не позволяет заполнить систему горячей водой, - сообщили в краевом суде.
Суд обязал ответчика восстановить в прежнем виде стояк горячего водоснабжения ванной комнаты. Тот попытался обжаловать этот вердикт в краевой инстанции, но это ему не удалось.
ИСТОЧНИК KP.RU