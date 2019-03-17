23-летнего жителя Прикамья посадят в колонию за 5 кассет к бритвенному станку

СЕГОДНЯ 09:51 2019-03-17T09:51:09+03:00

Он их прихватил в магазине «Магнит»

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Охранники одного из сетевых магазинов в Добрянке заинтересовались поведением молодого посетителя. Когда они осмотрели его одежду, то во внутреннем кармане куртки нашли пять кассет к бритвенному станку.

Возможно, он решил, что сильно зарос и решил побриться, а денег в ближайшее время не предвиделось.

Зарасти щетиной добрянец мог за решеткой, где отбывал наказание в 26 дней лишения свободы по приговору мирового судьи.

А возможно, он просто решил вернуться туда, откуда вышел. Если так, что его желание сбылось.

- В судебном заседании подсудимый полностью признал вину в предъявленном ему обвинении, - сообщили в краевом суде. – Ему назначено наказание в виде двух месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, он взят под стражу в зале суда.

ИСТОЧНИК KP.RU