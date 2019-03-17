23-летнего жителя Прикамья посадят в колонию за 5 кассет к бритвенному станку
Охранники одного из сетевых магазинов в Добрянке заинтересовались поведением молодого посетителя. Когда они осмотрели его одежду, то во внутреннем кармане куртки нашли пять кассет к бритвенному станку.
Возможно, он решил, что сильно зарос и решил побриться, а денег в ближайшее время не предвиделось.
Зарасти щетиной добрянец мог за решеткой, где отбывал наказание в 26 дней лишения свободы по приговору мирового судьи.
А возможно, он просто решил вернуться туда, откуда вышел. Если так, что его желание сбылось.
- В судебном заседании подсудимый полностью признал вину в предъявленном ему обвинении, - сообщили в краевом суде. – Ему назначено наказание в виде двух месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, он взят под стражу в зале суда.
ИСТОЧНИК KP.RU