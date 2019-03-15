В Прикамье бурильщик упал в шахту с высоты 35 метров и погиб

СЕГОДНЯ 07:12 2019-03-15T07:12:37+03:00

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Несчастный случай произошел 7 марта в шахте АО «Сарановская шахта Рудная», расположенной в поселке Сараны Горнозаводского района. 37-летний бурильщик работал на одном из горизонтов шахты «Рудная».

- В какой-то момент произошло отслоение и падение фрагментов породы на перекрытие, которое не выдержало нагрузку, - сообщили в краевом следственном комитете. – Вместе с породой в шахту с высоты 35 метров упал рабочий. От полученных телесных повреждений он погиб на месте.

Следователи изъяли документы, в том числе журналы учета инструктажа по технике безопасности. Были опрошены очевидцы и назначена судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой будет установлена причина смерти погибшего. После проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за охрану труда. Следователь примет процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU