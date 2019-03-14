В Перми осудили 50-летнего сутенера

СЕГОДНЯ 19:18 2019-03-14T19:18:26+03:00

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Ленинский районный суд вынес приговор 50-летнему пермяку, которого признали виновным в организации занятия проституцией и в вовлечении женщин в проституцию.

Как было установлено во время следствия и суда, мужчина организовал свою деятельность еще в 2016 году. Он нашел шесть женщин, готовых оказывать интимные услуги за деньги. С помощью Интернета сутенер находил клиентов и привозил к ним своих «девушек». Часть денег, полученных от клиентов, он отдавал проституткам, часть оставлял себе.

- Его деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий - сообщили в прокуратуре Ленинского района Перми. - Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил виновного к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.

Приговор суда в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU