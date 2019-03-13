2019-03-13T16:46:39+03:00
Общество

65-летняя учредитель пермского кооператива «Альянс Инвест» похитила у вкладчиков 4 миллиона рублей

Ей грозит до 10 лет лишения свободы
Андрей МАТЛИН
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Дело будут рассматривать в Ленинском районном суде.Дело будут рассматривать в Ленинском районном суде.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Дело по так называемому Потребительскому специализированному торгово-закупочному кооперативу «Альянс Инвест» передано в суд. Его учредила 65-летняя пермячка, она же стала его председателем.

Название организации должно было убедить доверчивых граждан, что фирма будет инвестировать средства в чрезвычайно выгодную торговую деятельность. И тем самым сможет выплатить вкладчикам баснословные барыши.

- Председатель торгово-закупочного кооператива «Альянс Инвест» обещала тем, кто вступит в кооператив, высокие дивиденды, - сообщили в краевой прокуратуре. - Об этом же говорилось в ходе рекламной кампании. Для убедительности сообщалось, что для выгодной торговой деятельности готов предоставить займ в сумме 1 миллион рублей швейцарский банк «Swissguote Bank Ltd». Но требуются еще деньги. В действительности заявленные обязательства женщина не смогла реализовать, а денежные средства вкладчиков похитила, распорядившись ими по собственному усмотрению.

- Председатель торгово-закупочного кооператива «Альянс Инвест» в период с октября 2014 года по февраль 2016 года имея преступный умысел на хищение денежных средств, привлекла и похитила у 116 вкладчиков около 4 миллионов рублей, - проинформировали в прокуратуре.

Теперь председателя кооператива обвиняют по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело расследовала Следственная часть Главного следственного управления ГУ МВД России по Пермскому краю. Сейчас оно передано в Ленинский районный суд Перми.

Обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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