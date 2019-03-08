В пермской высотке рухнула крыша балкона на техническом этаже

СЕГОДНЯ 19:28 2019-03-08T19:28:41+03:00

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ЧП случилось в высотке на улице Юрша, 21 (это Мотовилихинский район Перми). Как сообщают очевидцы, на техническом этаже рухнул бетонный козырек балкона. Плита упала внутрь, никто не пострадал.

Однако жители дома опасаются, что могут обрушиться другие конструктивные элементы здания.

- Грохот был страшный, сначала все подумали, что сошел снег или сосульки упали, - рассказывают жители.

Опасную территорию огородили сигнальной лентой, повесили предупреждающее объявление и попросили жильцов не парковать близко машины.

Ситуацию с Юрша, 21 вечером 8 марта прокомментировали в администрации Перми:

- На улице Юрша, 21 произошло обрушение козырька балкона технического этажа. По информации Пермского управления гражданской защиты, угрозы дальнейшего обрушения нет, перекрытия дома не повреждены. Участок под балконом огорожен сигнальной лентой, эвакуации жителей не требуется.

ИСТОЧНИК KP.RU