2019-03-01T14:00:44+03:00
Общество

В Перми DJ Smash должен представить суду справку о доходах

В связи с этим судебное заседание перенесено на 27 марта
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

В Свердловском районном суде Перми состоялось судебное заседание по иску DJ Smash к экс-депутату краевого заксобрания Александр Телепневу и его другу Сергею Ванкевичу. Они побили музыканта в ночном клубе «Дом культуры» в феврале прошлого года. Андрей Ширман угодил в больницу и перенес операцию на челюсти. В итоге приговором суда хулиганам назначили наказание - по 2 года в колонии-поселении. А Александру Телепневу добавили еще 2 месяца - за избиение студента в том же «Доме культуры».

Но DJ Smash требует с них еще 12,5 млн рублей за упущенную выгоду из-за отмены концертов. Также музыкант включил в иск расходы на лечение в платной клинике и компенсацию морального вреда.

В ходе заседания по ходатайству ответчика судья попросил Андрея Ширмана представить справку о доходах. Рассмотрение дела было отложено. Следующее заседание состоится 27 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Выхожу из кабинета, везде - дым». В поликлинике Перми произошел пожар
МЧС предупреждает о снегопаде в Пермском крае
Пермский аэропорт стал светиться в темноте
В Перми «Ниссан» столкнулся с пассажирским микроавтобусом
«Парма» рассталась с двумя американскими легионерами
«Считаем покушение подлым и заказным». Крайком КПРФ обратился в следственные органы с требованием провести тщательное расследование по делу Ильи Кузьмина
В Перми спасли рыбака, который уснул на льду реки
В Перми задержали двух грабителей, которые напали на улице на мужчину
В Прикамье жена педофила заплатила за него штраф
В Кизеле женщина украла продукты питания и средства гигиены в гостях
В Прикамье врача признали виновной в смерти 6-летнего ребенка
В Прикамье 21-летний парень поджег дверь соседу после ссоры
В Кунгуре невменяемая женщина напала на сотрудника исправительной колонии
Никита Голдобин вернулся в пермскую «Звезду» из казанского «Рубина»
В Прикамье молодая сотрудница банка обкрадывала пенсионеров
В Перми пройдет фестиваль скандинавской ходьбы