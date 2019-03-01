В Перми DJ Smash должен представить суду справку о доходах

СЕГОДНЯ 14:00 2019-03-01T14:00:44+03:00

В связи с этим судебное заседание перенесено на 27 марта

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В Свердловском районном суде Перми состоялось судебное заседание по иску DJ Smash к экс-депутату краевого заксобрания Александр Телепневу и его другу Сергею Ванкевичу. Они побили музыканта в ночном клубе «Дом культуры» в феврале прошлого года. Андрей Ширман угодил в больницу и перенес операцию на челюсти. В итоге приговором суда хулиганам назначили наказание - по 2 года в колонии-поселении. А Александру Телепневу добавили еще 2 месяца - за избиение студента в том же «Доме культуры».

Но DJ Smash требует с них еще 12,5 млн рублей за упущенную выгоду из-за отмены концертов. Также музыкант включил в иск расходы на лечение в платной клинике и компенсацию морального вреда.

В ходе заседания по ходатайству ответчика судья попросил Андрея Ширмана представить справку о доходах. Рассмотрение дела было отложено. Следующее заседание состоится 27 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU