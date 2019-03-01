«Парма» рассталась с двумя американскими легионерами
Баскетбольный клуб «Парма» расторг контракты с американскими легионерами - Коди Джастисом и Майклом Хамфри.
- Мы благодарны Коди и Майклу за их работу и красивую игру в «Парме» в этом сезоне, - заявил главный тренер пермяков Вячеслав Шушаков. - Однако сейчас в команде поменялись некоторые акценты в стиле игры, и поэтому мы по взаимной договоренности решили расстаться. Желаю ребятам личного прогресса и, главное, оставаться такими же прекрасными людьми.
Наставник пермяков также считает, что с уходом американцев никакой бреши в команде не образуется.
- У нас есть отличный защитник Янис Блумс и выздоравливает опытный центровой Григорий Шуховцов.
Напомним, что «Парма» занимает 12 место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. В 14 играх пермяки одержали только три победы.
ИСТОЧНИК KP.RU