«Парма» рассталась с двумя американскими легионерами

СЕГОДНЯ 11:51 2019-03-01T11:51:49+03:00

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Баскетбольный клуб «Парма» расторг контракты с американскими легионерами - Коди Джастисом и Майклом Хамфри.

- Мы благодарны Коди и Майклу за их работу и красивую игру в «Парме» в этом сезоне, - заявил главный тренер пермяков Вячеслав Шушаков. - Однако сейчас в команде поменялись некоторые акценты в стиле игры, и поэтому мы по взаимной договоренности решили расстаться. Желаю ребятам личного прогресса и, главное, оставаться такими же прекрасными людьми.

Наставник пермяков также считает, что с уходом американцев никакой бреши в команде не образуется.

- У нас есть отличный защитник Янис Блумс и выздоравливает опытный центровой Григорий Шуховцов.

Напомним, что «Парма» занимает 12 место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. В 14 играх пермяки одержали только три победы.

ИСТОЧНИК KP.RU