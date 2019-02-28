2019-02-28T10:54:30+03:00
Происшествия

«Лоб в лоб». В Прикамье столкнулись два «Форда Фокуса», погиб один пассажир

Оба водителя госпитализированы
Константин КЯКИНЕН
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фото: УГИБДД по Пермскому раюфото: УГИБДД по Пермскому раю
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Смертельная авария произошла в 9.20 в Карагайском районе на 19 километре трассы НытваКудымкар.

- 47-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем такой же марки и модели, - сообщили в краевом ГИБДД.

32-летний пассажир того «Форда», который выехал на встречку, погиб в ДТП. Водители обеих машин получили травмы. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекторы рекомендуют водителям не рисковать на дороге, не совершать резких маневров и перестроений.

- Помните, что в снежную погоду, даже идеально очищенный от снега и обработанный реагентами асфальт, остается влажным и на таком покрытии увеличивается тормозной путь, - напомнили в ГИБДД, - Чтобы не допустить заноса транспортного средства категорически запрещается давить на педаль газа. Тормозить необходимо плавно, короткими «качками».

ИСТОЧНИК KP.RU

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