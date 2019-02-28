«Лоб в лоб». В Прикамье столкнулись два «Форда Фокуса», погиб один пассажир
Смертельная авария произошла в 9.20 в Карагайском районе на 19 километре трассы Нытва –Кудымкар.
- 47-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем такой же марки и модели, - сообщили в краевом ГИБДД.
32-летний пассажир того «Форда», который выехал на встречку, погиб в ДТП. Водители обеих машин получили травмы. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
Госавтоинспекторы рекомендуют водителям не рисковать на дороге, не совершать резких маневров и перестроений.
- Помните, что в снежную погоду, даже идеально очищенный от снега и обработанный реагентами асфальт, остается влажным и на таком покрытии увеличивается тормозной путь, - напомнили в ГИБДД, - Чтобы не допустить заноса транспортного средства категорически запрещается давить на педаль газа. Тормозить необходимо плавно, короткими «качками».
ИСТОЧНИК KP.RU