2019-02-28T09:54:11+03:00
Общество

«Развеселил с самого утра». В Перми художник превратил арт-объект «Слава труду» в «Слава груди»

Sad Face отрицает свою причастность к этому «художеству»
Константин КЯКИНЕН
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фото: музей PERMM/https://vk.com/permm_museumфото: музей PERMM/https://vk.com/permm_museum
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- Неизвестный уличный художник развеселил нас с самого утра в последний день зимы, - сообщает пресс-служба музея современного искусства PERMM. - На арт-объекте «СЛАВА ТРУДУ» рядом с музеем он установил две буквы так, что получилось «СЛАВА ГРУДИ».

В музее сообщили, что буквы сделаны из картона, сам арт-объект не поврежден.

- Специалисты детского проекта «Чердак» отмечают, что буквы сделаны не очень аккуратно и приглашают создателей реди-мейда на мастер-класс к художнице Любе Шмыковой, - добавили в музее. - В свою очередь,

Уличный художник Sad Face отрицает свою причастность к буквам и говорит: «Я бы написал «Слава трупу». А в музее говорят, чтобы автор Андрйе Люблинский не волновался - с объектом все хорошо. И добавляют, что подозревают, кто это сделал, ведь большую «часть из них музей и вскормил, простите за аналогию с объектом»

ИСТОЧНИК KP.RU

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