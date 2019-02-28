«Развеселил с самого утра». В Перми художник превратил арт-объект «Слава труду» в «Слава груди»

СЕГОДНЯ 09:54 2019-02-28T09:54:11+03:00

Изменить размер текста: A A

- Неизвестный уличный художник развеселил нас с самого утра в последний день зимы, - сообщает пресс-служба музея современного искусства PERMM. - На арт-объекте «СЛАВА ТРУДУ» рядом с музеем он установил две буквы так, что получилось «СЛАВА ГРУДИ».

В музее сообщили, что буквы сделаны из картона, сам арт-объект не поврежден.

- Специалисты детского проекта «Чердак» отмечают, что буквы сделаны не очень аккуратно и приглашают создателей реди-мейда на мастер-класс к художнице Любе Шмыковой, - добавили в музее. - В свою очередь,

Уличный художник Sad Face отрицает свою причастность к буквам и говорит: «Я бы написал «Слава трупу». А в музее говорят, чтобы автор Андрйе Люблинский не волновался - с объектом все хорошо. И добавляют, что подозревают, кто это сделал, ведь большую «часть из них музей и вскормил, простите за аналогию с объектом»

ИСТОЧНИК KP.RU