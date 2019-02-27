«Берем лопату и чистим сами». Депутат Пермской думы предложили пермякам самим убирать дворы

СЕГОДНЯ 07:02 2019-02-27T07:07:31+03:00

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Во вторник на заседании Пермской городской думы депутат от партии «Единая Россия» Наталья Рослякова выступила с неожиданным заявлением. Она предложила пермякам самим чистить снег во дворах.

- Пусть выйдут вечерком, спортом позанимаются и расчистят тротуары сами для себя, на территории своего дома, - заявила г-жа Рослякова. - Не понимаю, почему нельзя властям обратиться к жителям? Можно же купить в каждый подъезд по три лопаты (вряд ли лопата есть у каждого в квартире).

В интервью ТАСС Рослякова отметила, что если деньги израсходовали на другие нужды, а на уборку не хватает, то берем лопату и чистим сами.

Председатель комиссии по контролю за реализацией администрацией города полномочий по решению вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности и благоустройства Владимир Плотников в свою очередь отметил, что денег на уборку выделяется достаточно.

- Наша задача состоит в том, чтобы улучшить ситуацию в городе, денег на уборку территории Перми от снега выделяется достаточно, и мы хотим, чтобы каждый рубль дошел по назначению, был потрачен эффективно, - отметил Владимир Плотников. - Нужно контролировать и смотреть, чтобы подрядчики работали добросовестно.

А председатель гордумы Юрий Уткин отметил, что жильцы должны сами управлять своим двором и вправе выбирать: чистить дворы самостоятельно или нанимать подрядчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU