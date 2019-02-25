2019-02-25T14:41:27+03:00
Общество

Житель Прикамья отсудил у больницы компенсацию за неправильное лечение

Мужчина страдал заболеваниями почек, а его лечили от остеохондроза
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Житель Прикамья отсудил у больницы Коми-Пермяцкого округа компенсацию морального вреда и штраф. Мужчина с детства страдал заболеванием почек, однако его лечили от остеохондроза. Из-за неправильного лечения он стал инвалидом. Ему была назначена первая группа.

Мужчина обратился в страховую компанию и попросил провести экспертизу качества оказанной медицинской помощи. В итоге были выявлены нарушения. В частности, ему вовремя не было назначено правильное лечение и необходимые обследования, создавшие риск прогрессирования заболевания. В результате на больницу была возложена обязанность выплатить мужчине материальный ущерб в сумме 2110 рублей.

Но он не согласился с этим решением и подал иск на миллион рублей. Суд назначил комплексную судебно-медицинскую экспертизу. Она также были подтвердила дефекты при оказании медицинской помощи и недостатки в оформлении медицинской документации. Суд вынес решение взыскать 10 тысяч рублей компенсации морального вреда и штраф 5 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Кудымкарского суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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