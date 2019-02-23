В пермском офисе IT-компании Xsolla прокомментировали обыски, которые проводили налоговики и ФСБ

СЕГОДНЯ 08:47 2019-02-23T08:47:48+03:00

В руководстве сообщили, что мероприятия проходили в рамках налоговой проверки

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Напомним, накануне выходных, 22 февраля, в пермский филиал компании Xsolla нагрянули сотрудники ФСБ и налоговой службы.

- Проводятся проверочные мероприятия, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю. – Но о результатах говорить пока преждевременно.

Компания была основана в 2006 году пермяком Александром Агапитовым, тогда она называлась 2Pay. Она предоставляла услуги по приему платежей российским разработчикам и издателям игр. В 2010 году главный офис был перенесен в Лос-Анджелес и компания стала называться Xsolla. В России теперь расположены два офиса компании – в Москве и Перми.

Партнерами компании являются более 700 разработчиков игр по всему миру, она занимает значительную долю на российском и европейском рынках.

В компании прокомментировали обыски в пермском филиале:

- Мероприятия проходили в рамках налоговой проверки о собираемости российского НДС с иностранных компаний при оказании электронных услуг (т.н. «налог на Гугл»).

Xsolla USA была среди первых, кто зарегистрировался в Федеральной налоговой службе РФ и стал выплачивать НДС при оказании электронных услуг как иностранная компания.

- Миссией компании является создание решений, облегчающих жизнь игровых разработчиков, поэтому мы всегда следим за местным налоговым законодательством и неукоснительно его соблюдаем, - пояснил основатель Xsolla Александр Агапитов. - Проверка закончилась быстро, и все сотрудники были отпущены, получив дополнительный незапланированный день отдыха перед выходными.

ИСТОЧНИК KP.RU