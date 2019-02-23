2019-02-23T08:47:48+03:00
Общество

В пермском офисе IT-компании Xsolla прокомментировали обыски, которые проводили налоговики и ФСБ

В руководстве сообщили, что мероприятия проходили в рамках налоговой проверки
Вероника РАНГУЛОВА
Поделиться:
Фото со страницы компании ВконтактеФото со страницы компании Вконтакте
Изменить размер текста:

Напомним, накануне выходных, 22 февраля, в пермский филиал компании Xsolla нагрянули сотрудники ФСБ и налоговой службы.

- Проводятся проверочные мероприятия, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю. – Но о результатах говорить пока преждевременно.

Компания была основана в 2006 году пермяком Александром Агапитовым, тогда она называлась 2Pay. Она предоставляла услуги по приему платежей российским разработчикам и издателям игр. В 2010 году главный офис был перенесен в Лос-Анджелес и компания стала называться Xsolla. В России теперь расположены два офиса компании – в Москве и Перми.

Партнерами компании являются более 700 разработчиков игр по всему миру, она занимает значительную долю на российском и европейском рынках.

В компании прокомментировали обыски в пермском филиале:

- Мероприятия проходили в рамках налоговой проверки о собираемости российского НДС с иностранных компаний при оказании электронных услуг (т.н. «налог на Гугл»).

Xsolla USA была среди первых, кто зарегистрировался в Федеральной налоговой службе РФ и стал выплачивать НДС при оказании электронных услуг как иностранная компания.

- Миссией компании является создание решений, облегчающих жизнь игровых разработчиков, поэтому мы всегда следим за местным налоговым законодательством и неукоснительно его соблюдаем, - пояснил основатель Xsolla Александр Агапитов. - Проверка закончилась быстро, и все сотрудники были отпущены, получив дополнительный незапланированный день отдыха перед выходными.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Поздравил сам себя". Полиция задержала пермяка, который украл в магазине туалетную воду
В Перми запустят два новых автобусных маршрута
«Должен вернуть 11 миллионов». Суд отказал в УДО бывшему председателю Пермского ЗАГСа
ВТБ Лизинг вошел в ТОП-3 лизинговых компаний по итогам 2018 года
Сотрудники ФСБ и налоговики проводят проверку в пермском офисе IT-компании Xsolla
«ВТБ Мои Инвестиции» названо лучшим инвестиционным приложением Рунета
«Скорая помощь»: в Перми продолжается эпидемия гриппа и ОРВИ
В Прикамье осудили судебного пристава, которая списала долги своей матери
В Березниках пенсионер на «Рено Логан» сбил 8-летнюю девочку
«Это не обыски, а обычная проверка». В ФСБ прокомментировали ситуацию в офисе IT-компании Xsolla в Перми
«Воровали детские смеси». В Перми разыскивают две молодые пары, которые похищали товары из детских магазинов
В массовой аварии в Перми пострадали 2 человека
В пермском аэропорту встретили российскую сборную по баскетболу
Пермяк до смерти забил приятеля костылем
В Прикамье родителям дошкольников предложили самим убирать снег у детского садика или доплачивать дворнику
Глава Перми показал, как будет выглядеть эспланада к 300-летию города
В Перми чиновники, которые совершили преступления при сдаче домов детям-сиротам, отделались штрафами
Новым уполномоченным по правам предпринимателей утвержден Анатолий Маховиков
В Перми на предприятии «СИБУР-Химпром» произошел разлив солесодержащей жидкости
Из ТЦ «Речник» из-за задымления эвакуировались 40 человек
«Был прилежным и активным учеником». По факту самоубийства школьника из Перми проводится проверка
«Забрали сумку с тремя миллионами». В Перми силовики взяли налетчиков, которые совершили дерзкое нападение на инкассаторов
Вперед к новым рекордам: в Перми состоялось открытие бассейна в микрорайоне Пролетарский
В Перми в воскресенье закроют ледовый городок на эспланаде
«Занес над головой топор и обещал убить». Мужчина, угрожавший сожительнице, предстанет перед судом
Рядом с вокзалом Пермь-II обнаружили убитого мужчину
В Перми в ДТП водитель внедорожника получил травму головы
«Люди попадают в больницы в сильном истощении». Павел Миков предложил лицензировать интернаты для инвалидов и престарелых