Житель Прикамья отправился в колонию за истязание сожительницы

СЕГОДНЯ 13:18 2019-02-17T13:18:10+03:00

Он несколько раз ее избивал и угрожал убийством

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В Чердыни вынесли приговор ранее судимому 46-летнему мужчине.

Как рассказали в пресс-службе краевой полиции, в октябре прошлого года между ним и его сожительницей произошла ссора.

- Он стал избивать девушку, взял нож и стал угрожать ей убийством, - сообщили в пресс-службе. – После этого мужчина схватил сожительницу за шею и несколько раз ударил ее ножом в спину, руки. Девушка обратилась в полицию.

Выяснилось, что несколькими месяцами ранее между мужчиной и его сожительницей случилась ссора. Она собралась уходить из дома. Истязатель разозлился, взял в руки ухват и несколько раз ударил им девушку по ребрам.

- В его отношении возбудили уголовные дела по статьям «умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - добавили в пресс-службе. – В моменты совершения всех преступлений мужчина был пьян.

Суд приговорил его к наказанию в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU