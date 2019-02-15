2019-02-15T14:16:34+03:00
Общество

У пермского хоккеиста Анатолия Голышева в День Святого Валентина родился сын

Мальчика назвали Иваном
Константин КЯКИНЕН
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фото: Instagramфото: Instagram
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У 24-летнего нападающего екатеринбургского «Автомобилиста», воспитанника пермского «Молота» Анатолия Голышева родился второй сын. Жена Анастасия родила мальчика в День святого Валентина. Об этом хоккеист написал на своей страничке в Instagram.

- Дорогие друзья, всем спасибо за поздравления! - поблагодарил всех счастливый отец. - Спасибо за самый главный подарок моей любимой жене Анастасии! Сегодня в 17:24 она подарила мне сына!

Мальчика назвали Иваном. Рост новорожденного 53 см, вес – 3420.

Интересно, что сам Анатолий Голышев родился в День Святого Валентина 14 февраля 1995 года. Хоккейную карьеру он начинал в пермском «Молоте». Затем он перебрался в Екатеринбург, где выступает за «Автомобилист» в Континентальной хоккейной лиге. Анатолий Голышев в составе молодежной сборной России выигрывал серебряные медали чемпионата мира, вызывался в главную национальную сборную России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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