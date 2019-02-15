У пермского хоккеиста Анатолия Голышева в День Святого Валентина родился сын
У 24-летнего нападающего екатеринбургского «Автомобилиста», воспитанника пермского «Молота» Анатолия Голышева родился второй сын. Жена Анастасия родила мальчика в День святого Валентина. Об этом хоккеист написал на своей страничке в Instagram.
- Дорогие друзья, всем спасибо за поздравления! - поблагодарил всех счастливый отец. - Спасибо за самый главный подарок моей любимой жене Анастасии! Сегодня в 17:24 она подарила мне сына!
Мальчика назвали Иваном. Рост новорожденного 53 см, вес – 3420.
Интересно, что сам Анатолий Голышев родился в День Святого Валентина 14 февраля 1995 года. Хоккейную карьеру он начинал в пермском «Молоте». Затем он перебрался в Екатеринбург, где выступает за «Автомобилист» в Континентальной хоккейной лиге. Анатолий Голышев в составе молодежной сборной России выигрывал серебряные медали чемпионата мира, вызывался в главную национальную сборную России.
ИСТОЧНИК KP.RU