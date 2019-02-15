2019-02-15T14:50:46+03:00
Общество

Зоозащитники бьют тревогу: в Перми догхантеры массово травят собак

Число отравленных псов растет
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
Комментарии: comments2
--Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
Изменить размер текста:

В Перми участились случаи отравления бродячих животных. С каждым днем их увеличивается. Чаще всего ненавистники собак травят их в Индустриальном районе.

14 февраля, в районе улицы Леонова пермяки нашли отравленную дворнягу. Она лежала без сознания возле тротуара. Дворнягу спас молодой человек, который увез ее в ветклинику, сообщает портал «Вкурсе.ру». Везучей собаке дали прозвище Лаки. Когда она поправится, ей будут искать хозяев.

В тот же день рядом с ТРК «Столица» пермяки нашли еще одну отравленную собаку. Всего по данным зоозащитников, с декабря прошлого года в Перми были отравлены 16 собак.

Пермяки написали заявление в полицию, но сомневаются, что это даст результат. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что такое заявление в полицию действительно поступало. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Зоозащитники советуют владельцам домашних собак выгуливать их в наморднике и следить, чтобы животные не поднимали ничего с земли. В качестве противоядия отравившейся собаке следует в течение 10 минут ввести 10 кубиков витамина В6 внутримышечно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У пермского хоккеиста Анатолия Голышева в День Святого Валентина родился сын
В Прикамье следователи проводят проверку по факту гибели мужчины в сгоревшей машине
Житель Прикамья сгорел в своем автомобиле
В Перми наркодилера, который находился в международном розыске, осудили на 13 лет
В Прикамье в аварии иномарку разорвало на две части
«Грант Президента уходил на аренду». Основатель музея «Ретро-гараж» обратился за помощь к региональному омбудсмену
В Прикамье директор коммунальной службы совершил серию преступлений, используя служебное положение
30-летняя жительница Прикамья убила мужа и пустилась в бега
В Прикамье в изоляторе санатория «Орленок» в Усть-Качке остаются трое детей
Пермский край готов делиться механизмом первого в России экспортного акселератора
«Выехал на встречку». В Перми автобус врезался в «Ниссан», пострадали два человека
В Прикамье заменят почти 300 устаревших лифтов
Отключение воды в Перми 2019: более 20 домов останутся без воды в субботу
В Перми осудили двух уклонистов
В Прикамье на 15% выросли долги по зарплате
Пермский «Молот» проиграл последний домашний матч сезона
В соцсетях сообщают о ДТП с участием автобусов в Камской долине
В подъезде дома в Перми обнаружили емкости с веществом, похожим на ртуть
В Перми дольщики двух долгостроев получат страховки
В Пермском районе ТОС оштрафовали за шлагбаум
Первое в России производство параформа запустят в Пермском крае
Житель Прикамья оштрафован на 300 тысяч рублей за то, что перевел взятку по мобильному приложению инспектору ДПС
В Прикамье в штрафном изоляторе колонии осужденный побил надзирателя
В Прикамье мужчина погиб в сгоревшей машине