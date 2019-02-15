Зоозащитники бьют тревогу: в Перми догхантеры массово травят собак

СЕГОДНЯ 13:55 2019-02-15T14:50:46+03:00

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В Перми участились случаи отравления бродячих животных. С каждым днем их увеличивается. Чаще всего ненавистники собак травят их в Индустриальном районе.

14 февраля, в районе улицы Леонова пермяки нашли отравленную дворнягу. Она лежала без сознания возле тротуара. Дворнягу спас молодой человек, который увез ее в ветклинику, сообщает портал «Вкурсе.ру». Везучей собаке дали прозвище Лаки. Когда она поправится, ей будут искать хозяев.

В тот же день рядом с ТРК «Столица» пермяки нашли еще одну отравленную собаку. Всего по данным зоозащитников, с декабря прошлого года в Перми были отравлены 16 собак.

Пермяки написали заявление в полицию, но сомневаются, что это даст результат. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что такое заявление в полицию действительно поступало. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Зоозащитники советуют владельцам домашних собак выгуливать их в наморднике и следить, чтобы животные не поднимали ничего с земли. В качестве противоядия отравившейся собаке следует в течение 10 минут ввести 10 кубиков витамина В6 внутримышечно.

ИСТОЧНИК KP.RU