2019-02-15T10:58:36+03:00
Происшествия

В Перми наркодилера, который находился в международном розыске, осудили на 13 лет

Мужчину задержали на съемной квартире в подмосковном Одинцово
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Организатор интернет-магазина по продаже наркотиков на территории Прикамья скрылся от правоохранителей в январе 2017 года. Наркодилера объявили в международный розыск. Поиском преступника занимались пермские оперативники. Они установили, что подозреваемый по поддельным документам перебрался в Одинцово. Там на съемной квартире его и задержали.

- В квартире сыщики обнаружили около 600 граммов синтетических наркотиков, - сообщили в пресс-службе краевого МВД. - Находясь в розыске, пермяк продолжил заниматься преступным бизнесом и работал закладчиком на территории Московской области. После задержания подозреваемого доставили в Пермь. Все уголовные дела были объединены в одно производство и расследовались следственном управлении ГУ МВД России по Пермскому краю.

В итоге суд признал мужчину виновным в незаконном обороте наркотических средств и использовании подложного документа. Дилера приговорили к 13 годам в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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