2019-02-14T13:28:51+03:00
Общество

В День Святого Валентина в Перми женятся 62 пары

Пермским молодоженам предлагают поделиться своей историей любви
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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14 февраля в Перми пройдет 62 свадьбы. В День Святого Валентина в ЗАГСах торжественные церемонии бракосочетания пройдут по особым сценариям.

- Количество свадеб в этот день может увеличиться, так как могут быть желающие зарегистрировать семейный союз непосредственно в этот день, без предварительной подачи заявления, - сообщила начальник управления ЗАГС администрации Перми Светлана Бердникова. Семейный кодекс РФ позволяет это сделать при наличии особых обстоятельств.

В Дзержинском, Кировском и Мотовилихинском районах состоятся по 9 свадеб, в Свердловском и Индустриальном - по 12, в Орджоникидзевском - 7, а в Ленинском - всего 4.

В Свердловском отделе молодоженам предлагают перед регистрацией заполнить анкету, в которой они расскажут, как познакомились, почему решили пожениться 14 февраля. Зал торжеств украшен воздушными шарами, сердечками и ангелочками. Кроме того, установлено большое сердце, на фоне новобрачные и их гости могут сделать хорошие фотографии. А в Индустриальном районе молодоженам дарят магниты с поздравлением и воздушные шары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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