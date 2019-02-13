В пермских соцсетях сообщили о массовом отравлении детей в санатории «Орленок» в Усть-Качке

13 Февр. 16:39 2019-02-13T16:39:37+03:00

В краевом минздраве заявили, что 8 человек там заболели ОРВИ

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В пермских СМИ и соцсетях появилась информация о массовом отравлении детей в детском санатории «Орленок», расположенном вблизи курорта Усть-Качка. Якобы там детей изолировали в палатах, их тошнит, в связи с чем родителям предложили забирать детей домой.

В краевом минздраве пообещали проверить эту информацию, сообщив, что в Усть-Качку выехали представители министерства.

Наконец появилась официальная информация, в которой сообщается, что у некоторых детей были обнаружены признаки острого респираторного заболевания, и что санаторий будет закрыт на карантин.

- В течение смены некоторые дети болели ОРВИ и гриппом, - сообщили в краевом минздраве. - Официальный выезд детей из санатория был запланирован на 14 и 15 февраля. Санаторий в соответствии с распоряжением Роспотребнадзора по Пермскому краю закрыт на карантин – в нем отменены все массовые мероприятия. На сегодняшний день в нем 83 ребёнка, из них с признаками ОРВИ - 8 человек, они изолированы и не контактируют со здоровыми детьми. Состояние заболевших детей удовлетворительное, проводится симптоматическое лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU