В Перми наградили победителей городского этапа конкурса «Учитель года»

13 Февр. 07:05 2019-02-13T07:05:28+03:00

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В пермском Дворце детского и юношеского творчества Перми состоялось награждение победителей городского этапа 30-го, юбилейного конкурса «Учитель года». Лучших педагогов выявляли в пяти номинациях: «Учитель», «Педагог дошкольного образовательного учреждения», «Классный руководитель», «Заместитель директора по воспитательной работе», а также «Социальные психологи и педагоги».

Абсолютными победителями конкурса стали воспитатель детского сада №35 Татьяна Леготкина и учитель русского языка и литературы лицея №10 Ольга Ляшенко. За победу в конкурсе «Учитель года – 2019» они получат денежные премии – по 500 тысяч рублей.

Лучшим заместителем директора по воспитательной работе стала Наталья Мокрушина из лицея №9, а лучшим классным руководителем – учитель начальных классов школы №116 Мария Правильская. Победителем в социально-педагогической номинации признана Надежда Ульянова, педагог-психолог детского сада №134.

Особенностью педагогического состязания в этом году стала ориентация на воспитательную деятельность работников учебных заведений. В заочном этапе конкурса приняли участие 170 человек. По результатам видеоуроковс детьми и эссе было отобрано по 10 лучших участников в каждой номинации, а в номинации «Учитель» сразу 12 участников.

ИСТОЧНИК KP.RU