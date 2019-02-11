В Перми работу ледового городка на эспланаде продлили до 23 февраля

11 Февр. 14:36 2019-02-11T14:38:30+03:00

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Глава Перми Дмитрий Самойлов сообщил на своей страничке в Instagram, что работу ледового городка решено продлить до 23 февраля.

- Ледовый городок на эспланаде должен был закрыться 17 февраля, но меня неоднократно спрашивали, можно ли продлить его работу, - написал мэр города. - Температура воздуха на ближайшие недели позволяет дальнейшую эксплуатацию городка, поэтому принял решение продлить его работу до 23 февраля, дальше будем смотреть по погоде. Дал департаменту культуры поручение организовать работу охраны и администраторов на этот период.

Дмитрий Самойлов отметил также, что посещаемость ледового городка «Ветер с Востока» бьет все рекорды. Количество желающих посетить городок было настолько велико, что в праздничные дни режим работы продлевался до 23:30. Только в новогодние каникулы в нем побывали 222,5 тысяч человек. С 13 января на эспланаде начал работу «Зимний вернисаж». За одну неделю 22 мастера из России, Китая, Малайзии и Сингапура создали 11 ледовых скульптур, объединенных общей темой «Японские мотивы».

ИСТОЧНИК KP.RU