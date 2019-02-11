В Перми пройдет выставка, посвященная 30-летию вывода войск из Афганистана
15 февраля в Доме Мешкова (ул. Монастырская, 1) открывается выставка «Выполняя интернациональный долг», посвященная 30-летию вывода советских войск из Афганистана. В экспозиции будут представлены уникальные материалы из фондов краеведческого музея: фотографии и письма военнослужащих, их личные вещи, награды, дембельский армейский альбом и многое другое.
Впервые будут выставлены армейские письма и фотографии Вячеслава Липатова и Владимира Кропачева, погибших в Афганистане, посмертно награжденных орденом Красной Звезды, дембельский армейский альбом Андрея Неплюева, проходившего службу в Афганистане, а также банка консервированной воды, привезенная на память одним из участников боевых действий из Афганистана.
Отметим, что более 6 тысяч жителей Пермского края проходили службу в составе ограниченного контингента советских войск и стали участниками боевых действий на территории Афганистана. Погибли более 140 пермяков.
ИСТОЧНИК KP.RU