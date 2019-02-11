2019-02-11T14:06:38+03:00
Общество

В Перми пройдет выставка, посвященная 30-летию вывода войск из Афганистана

Экспозиция «Выполняя интернациональный долг» будет открыта для посещения с 15 февраля в доме Мешкова
Константин КЯКИНЕН
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фото Вячеслава Липатовафото Вячеслава Липатова
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15 февраля в Доме Мешкова (ул. Монастырская, 1) открывается выставка «Выполняя интернациональный долг», посвященная 30-летию вывода советских войск из Афганистана. В экспозиции будут представлены уникальные материалы из фондов краеведческого музея: фотографии и письма военнослужащих, их личные вещи, награды, дембельский армейский альбом и многое другое.

Впервые будут выставлены армейские письма и фотографии Вячеслава Липатова и Владимира Кропачева, погибших в Афганистане, посмертно награжденных орденом Красной Звезды, дембельский армейский альбом Андрея Неплюева, проходившего службу в Афганистане, а также банка консервированной воды, привезенная на память одним из участников боевых действий из Афганистана.

Отметим, что более 6 тысяч жителей Пермского края проходили службу в составе ограниченного контингента советских войск и стали участниками боевых действий на территории Афганистана. Погибли более 140 пермяков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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