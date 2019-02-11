«Завернул в ковер и вынес на мусорку». В Кунгуре задержали 43-летнего мужчину, который убил собутыльника

11 Февр. 13:18 2019-02-11T13:18:16+03:00

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9 февраля на полигоне бытовых отходов в Кунгуре «КамАЗ» выгружал мусор. Из кабины грузовика выпало тело мертвого мужчины. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. На теле были обнаружены ножевые ранения.

Стражи порядка опросили свидетелей и определили список адресов, по которым в тот день осуществлялся вывоз мусора. Во время подворового обхода были установлены место преступления и личность погибшего. Им оказался 46-летний кунгуряк.

- Сыщики выяснили, что накануне погибший распивал алкоголь в компании, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Он поссорился с 43-летним мужчиной, который убил его ножом, завернул тело в ковер и вынес на мусорку.

По горячим следам полицейские задержали подозреваемого, ранее судимого мужчину. Было возбуждено уголовное дело по факту убийства.

ИСТОЧНИК KP.RU