2019-02-11T13:38:20+03:00
Здоровье

Пермские врачи спасли ребенка, который не мог дышать носом

У двухлетнего мальчика были множественные врожденные пороки развития
Константин КЯКИНЕН
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фото: министерство здравоохранения Пермского краяфото: министерство здравоохранения Пермского края
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В Перми врачи отделения оториноларингологии №1 Краевой детской клинической больницы провели уникальную операцию. Двухлетний мальчик не мог дышать носом, у него были множественные врожденные пороки развития. Ребенку был установлен в трахею воздуховод, который требовал постоянного медицинского ухода.

Оториноларингологи Федерального центра в Москве не решились проводить операцию из-за возможных рисков после введения наркоза. Врачи КДКБ, оценив все риски операции, приняли решение ее провести. В результате она прошла успешно.

- Мальчику предстоит пройти долгий реабилитационный период, но уже сегодня он может дышать носом самостоятельно, и, в ближайшее время ему возможно будет убрать воздуховод, установленный в трахею, — рассказала заведующая оториноларингологическим отделением №1 КДКБ Ирина Гашеева.

Это уже вторая такая операция, проведенная в стенах детской больницы. Первый раз была прооперирована девочка двух лет. С момента операции прошло уже шесть месяцев. Ребенок хорошо себя чувствует, замечательно дышит носом и перестал болеть отитами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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