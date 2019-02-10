2019-02-10T12:16:07+03:00
Происшествия

В Перми отравились бытовым газом мама и ребенок

Несчастье произошло на улице Сочинская
Андрей МАТЛИН
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С газом шутки плохи.С газом шутки плохи.
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В Прикамье продолжается череда несчастных случаев, связанная с отравлениями бытовым и угарным газом при пользовании газовыми плитами и нагревательными приборами.

В краевом минздраве сообщили, что в субботу в одном из пермских домов отравились мама и ребенок.

- Поступила информация об отравлении бытовым газом в доме на улице Сочинская, 6, - проинформировали в этом ведомстве. - Пострадали два человека, один из них - ребёнок. Пострадавшие госпитализированы, у ребёнка диагностирована лёгкая степень отравления, у женщины – отравление средней степени тяжести.

Как рассказали в краевом минздраве, бригада скорой помощи приехала на Сочинскую довольно оперативно - в течение 15 минут после вызова.

Ранее мы уже писали о случаях отравления газом в жилых домах. Так, 20 января угарным газом отравились в один день сразу 10 человек. В частном доме на улице Оверятская в Индустриальном районе пострадали четверо детей и трое взрослых, все они были госпитализированы в состоянии легкой степени тяжести.

В тот же день подобное ЧП произошло в доме на улице Калинина в Кировском районе. Там отравились газом три человека - 22-летний молодой человек, 20-летняя девушка, а также девочка-подросток 13 лет. У них определили отравление средней тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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