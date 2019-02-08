Главный врач Осинской больницы Андрей Котомин пострадал в смертельном ДТП
В приемной главного врача Осинской районной больницы нам подтвердили информацию о том, что главврач клиники Андрей Котомин пострадал в страшном ДТП.
- Он жив, находится в нашей больнице, - сообщили в приемной главврача. - В каком он находится состоянии, пока сказать не можем
Авария случилась сегодня, 8 января, на трассе Кукуштан - Чайковский. По предварительной информации, водитель автомобиля «Киа» выехал на полосу встречного движения, по которой двигался «Мерседес» с главврачом Осинской больницы. Произошло столкновение.
- В результате ДТП погибли водитель и пассажир «Киа», - сообщили в краевом ГИБДД. - На месте аварии работают сотрудники полиции.
Напомним, что сегодня на трассе Пермь -Березники в столкновении фуры и легкового автомобиля погибли три человека. По предварительной информации, водитель «Соляриса» пошел на обгон и врезался в грузовик.
ИСТОЧНИК KP.RU