2019-02-08T11:39:00+03:00
Происшествия

Главный врач Осинской больницы Андрей Котомин пострадал в смертельном ДТП

В столкновении «Киа» и «Мерседеса» погибли два человека
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В приемной главного врача Осинской районной больницы нам подтвердили информацию о том, что главврач клиники Андрей Котомин пострадал в страшном ДТП.

- Он жив, находится в нашей больнице, - сообщили в приемной главврача. - В каком он находится состоянии, пока сказать не можем

Авария случилась сегодня, 8 января, на трассе Кукуштан - Чайковский. По предварительной информации, водитель автомобиля «Киа» выехал на полосу встречного движения, по которой двигался «Мерседес» с главврачом Осинской больницы. Произошло столкновение.

- В результате ДТП погибли водитель и пассажир «Киа», - сообщили в краевом ГИБДД. - На месте аварии работают сотрудники полиции.

Напомним, что сегодня на трассе Пермь -Березники в столкновении фуры и легкового автомобиля погибли три человека. По предварительной информации, водитель «Соляриса» пошел на обгон и врезался в грузовик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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