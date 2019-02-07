Карантин в пермских школах продлят

СЕГОДНЯ 15:46 2019-02-07T15:46:50+03:00

День открытых дверей для родителей будущих первоклассников из-за гриппа опять перенесут

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Пермские школьники могут радоваться – их внеплановые каникулы продлят еще почти на неделю. Карантин в школах Перми, который изначально был объявлен до 8 февраля, будет продлен до 13 февраля включительно.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, за предыдущую неделю эпидемиологический порог по заболеванию гриппом среди населения города превышен на 49,3 процента. И с 4 по 6 февраля высокий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ сохраняется.

Поэтому в связи с предписанием Главного санитарного врача по Пермскому краю до 13 февраля будут закрыты все школы, лицеи, гимназии, а также техникумы, колледжи города.

- Во время карантина занятия школьников будут проходить с применением дистанционных технологий, - сообщили в департаменте образования.

А день открытых дверей в пермских школах, переносится с 9 февраля на 16 февраля. При этом заявления от родителей будущих первоклассников в школах принимаются в обычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU