Карантин в пермских школах продлят
Пермские школьники могут радоваться – их внеплановые каникулы продлят еще почти на неделю. Карантин в школах Перми, который изначально был объявлен до 8 февраля, будет продлен до 13 февраля включительно.
Как сообщили в Роспотребнадзоре, за предыдущую неделю эпидемиологический порог по заболеванию гриппом среди населения города превышен на 49,3 процента. И с 4 по 6 февраля высокий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ сохраняется.
Поэтому в связи с предписанием Главного санитарного врача по Пермскому краю до 13 февраля будут закрыты все школы, лицеи, гимназии, а также техникумы, колледжи города.
- Во время карантина занятия школьников будут проходить с применением дистанционных технологий, - сообщили в департаменте образования.
А день открытых дверей в пермских школах, переносится с 9 февраля на 16 февраля. При этом заявления от родителей будущих первоклассников в школах принимаются в обычном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU